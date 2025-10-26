Овечкин повторил редкое достижение в истории НХЛ, ранее покорявшееся лишь одному игроку

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости проходит второй период. В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин проводит 1500-й матч в карьере НХЛ. Овечкин стал вторым хоккеистом, выбранным под общим первым номером драфта, который провёл 1500 матчей в НХЛ. Первым этого добился Джо Торнтон (1714 игр).

Ранее сообщалось, Овечкин стал первым среди российских хоккеистов, достигшим отметки в 1500 матчей в регулярных сезонах НХЛ за карьеру.