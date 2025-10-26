Овечкин повторил редкое достижение в истории НХЛ, ранее покорявшееся лишь одному игроку
Поделиться
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
0 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Зуб, Перрон) – 01:58 0:2 Пинто – 23:27 0:3 Козенс (Батерсон, Штюцле) – 24:27 (pp) 0:4 Казинс (Штюцле) – 26:22
На момент написания новости проходит второй период. В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин проводит 1500-й матч в карьере НХЛ. Овечкин стал вторым хоккеистом, выбранным под общим первым номером драфта, который провёл 1500 матчей в НХЛ. Первым этого добился Джо Торнтон (1714 игр).
Ранее сообщалось, Овечкин стал первым среди российских хоккеистов, достигшим отметки в 1500 матчей в регулярных сезонах НХЛ за карьеру.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2025
-
04:42
-
04:34
-
04:01
-
03:56
-
03:42
-
03:39
-
03:23
-
03:15
-
03:04
-
02:55
-
02:53
-
02:35
-
02:23
-
02:19
-
02:10
-
01:45
-
00:42
-
00:00
- 25 октября 2025
-
23:58
-
23:46
-
23:36
-
23:26
-
22:48
-
22:28
-
21:57
-
21:44
-
21:24
-
20:59
-
20:54
-
20:49
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:24
-
20:20