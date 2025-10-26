В матче «Вашингтон» — «Оттава» произошла массовая драка с участием вратарей

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне, в конце второго периода произошла массовая драка с участием вратарей обеих команд.

Первоначально стычка возникла среди полевых игроков за воротами «Вашингтона», затем в неё включился голкипер «столичных» Чарли Линдгрен. Увидев это, прикатился с противоположной стороны площадки и вмешался в конфликт шведский вратарь гостей Линус Улльмарк.

По итогу инцидента команды получили 10 минут штрафа на двоих, из которых шесть пришлись на долю «Вашингтона», четыре достались хоккеистам «Оттавы».