Главная Хоккей Новости

Ванкувер Кэнакс — Монреаль Канадиенс, результат матча 26 октября 2025, счет 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и две передачи Ивана Демидова помогли «Монреалю» победить «Ванкувер»
В ночь с 25 на 26 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Петтерссон (Гронек, Гарланд) – 04:42     2:0 Дебраск (Хьюз, Петтерссон) – 26:43 (pp)     2:1 Судзуки (Демидов, Слафковски) – 35:03 (pp)     2:2 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 41:50 (pp)     2:3 Мэтисон (Каррье, Болдюк) – 48:19     2:4 Демидов (Каррье, Капанен) – 51:09     3:4 Гарланд (Петтерссон, Хьюз) – 56:12    

Заброшенной шайбой и двумя результативными передачами отметился 19-летний российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов. Форвард помог партнёрам по команде забросить первую и вторую шайбы, запустив камбэк с 0:2, и сам забил четвёртую.

Остальные голы «Канадиенс» забили Ник Судзуки, Юрай Слафковски и Майк Мэтисон, за «Ванкувер» отличились Элиас Петтерссон, Джейк Дебраск и Конор Гарланд.

