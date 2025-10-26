Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Детройт» отыгрался с 0:4 и победил «Сент-Луис», у Бучневича — гол

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

Отметим, по ходу матча «Детройт» проигрывал со счётом 0:4, но смог отыграться и вырвать победу.

В составе «Детройта» забивали Йонатан Берггрен, Эммитт Финни, Джей Ти Комфер, Алекс Дебринкэт и Симон Эдвинссон (дважды).

За «Сент-Луис» отличились Джордан Кайру, Джейк Нейборс (дважды) и российский нападающий Павел Бучневич.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Детройт» вновь сыграет с «Сент-Луисом». «Сент-Луис», в свою очередь, в следующей игре встретится «Питтсбург Пингвинз».