Три гола россиян помогли «Коламбусу» обыграть «Питтсбург» по буллитам, у Малкина два очка

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу по буллитам со счётом 5:4 Б.

В составе «Коламбуса» три заброшенные шайбы записали на свой счёт российские хоккеисты — в активе Дмитрия Воронкова дубль (второй и четвёртый голы «Блю Джекетс»), Егор Чинахов забил третий гол гостей. Кирилл Марченко оформил победный для «Коламбуса» буллит. 39-летний нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился ассистентским дублем.

Оставшийся гол «Блю Джекетс» на счету Чарли Койла, за «Пингвинз» забивали Райан Ши, Энтони Манта, Крис Летанг и Брайан Раст.