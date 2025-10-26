Скидки
Питтсбург Пингвинз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 26 октября 2025, счет 4:5 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Три гола россиян помогли «Коламбусу» обыграть «Питтсбург» по буллитам, у Малкина два очка
Комментарии

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу по буллитам со счётом 5:4 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ши (Манта, Уозерспун) – 00:59     1:1 Койл (Фаббро, Силлинджер) – 15:44     2:1 Манта (Малкин, Бразо) – 18:01     2:2 Воронков (Джонсон) – 37:39     2:3 Чинахов (Астон-Риз, Лундестрём) – 41:55     2:4 Воронков (Монахан, Марченко) – 44:54     3:4 Летанг (Новак, Шилов) – 54:54 (pp)     4:4 Раст (Малкин, Летанг) – 56:54     4:5 Марченко – 65:00    

В составе «Коламбуса» три заброшенные шайбы записали на свой счёт российские хоккеисты — в активе Дмитрия Воронкова дубль (второй и четвёртый голы «Блю Джекетс»), Егор Чинахов забил третий гол гостей. Кирилл Марченко оформил победный для «Коламбуса» буллит. 39-летний нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился ассистентским дублем.

Оставшийся гол «Блю Джекетс» на счету Чарли Койла, за «Пингвинз» забивали Райан Ши, Энтони Манта, Крис Летанг и Брайан Раст.

