Главная Хоккей Новости

Вашингтон – Оттава, результат матча 26 октября 2025, счет 1:7, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» в юбилейном матче Овечкина разгромно проиграл «Оттаве»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 7:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 7
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Зуб, Перрон) – 01:58     0:2 Пинто – 23:27     0:3 Козенс (Батерсон, Штюцле) – 24:27 (pp)     0:4 Казинс (Штюцле) – 26:22     0:5 Батерсон (Козенс, Жиру) – 40:55 (pp)     1:5 ван Римсдайк (Леонард, Дауд) – 45:04     1:6 Шабо (Жиру, Перрон) – 49:47 (pp)     1:7 Батерсон (Сандерсон, Зуб) – 54:22    

В составе «Оттавы» забивали Дилан Козенс (дважды), Шейн Пинто, Ник Казинс, Дрейк Батерсон (дваджы) и Тома Шибо. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей.

В составе «Вашингтона» отличился Тревор ван Римсдайк. В этой встрече принимал участие российский нападающий Александр Овечкин, который провёл свой 1500-й матч в НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Даллас Старз», а «Оттава» встретится с «Бостон Брюинз». Игры пройдут 29 и 28 октября соответственно.

