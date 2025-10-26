«Вашингтон» в юбилейном матче Овечкина разгромно проиграл «Оттаве»

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 7:1.

В составе «Оттавы» забивали Дилан Козенс (дважды), Шейн Пинто, Ник Казинс, Дрейк Батерсон (дваджы) и Тома Шибо. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей.

В составе «Вашингтона» отличился Тревор ван Римсдайк. В этой встрече принимал участие российский нападающий Александр Овечкин, который провёл свой 1500-й матч в НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Даллас Старз», а «Оттава» встретится с «Бостон Брюинз». Игры пройдут 29 и 28 октября соответственно.