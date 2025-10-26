Александр Овечкин стал вторым действующим игроком, сыгравшим 1500 матчей в регулярках НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 7:1.

В этой встрече принимал участие российский нападающий и капитан «столичной» команды Александр Овечкин, который провёл свой 1500-й матч в НХЛ.

40-летний россиянин стал всего вторым действующим игроком, сыгравшим 1500 матчей в регулярках НХЛ. Ранее в нынешнем сезоне до этой отметки добрался выступающий ныне за «Колорадо Эвеланш» защитник Брент Бёрнс. В активе канадского хоккеиста 1506 матчей.

Стоит заметить, что до конца регулярного чемпионата-2025/2026 шанс также преодолеть отметку в 1500 матчей есть лишь в распоряжении форварда «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитара. Уже объявивший о завершении карьеры после завершения нынешнего сезона словенец в эти минуты проводит свой 1459-й матч в лиге.