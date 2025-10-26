Скидки
Александр Овечкин стал вторым действующим игроком, сыгравшим 1500 матчей в регулярках НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 7:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 7
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Зуб, Перрон) – 01:58     0:2 Пинто – 23:27     0:3 Козенс (Батерсон, Штюцле) – 24:27 (pp)     0:4 Казинс (Штюцле) – 26:22     0:5 Батерсон (Козенс, Жиру) – 40:55 (pp)     1:5 ван Римсдайк (Леонард, Дауд) – 45:04     1:6 Шабо (Жиру, Перрон) – 49:47 (pp)     1:7 Батерсон (Сандерсон, Зуб) – 54:22    

В этой встрече принимал участие российский нападающий и капитан «столичной» команды Александр Овечкин, который провёл свой 1500-й матч в НХЛ.

40-летний россиянин стал всего вторым действующим игроком, сыгравшим 1500 матчей в регулярках НХЛ. Ранее в нынешнем сезоне до этой отметки добрался выступающий ныне за «Колорадо Эвеланш» защитник Брент Бёрнс. В активе канадского хоккеиста 1506 матчей.

Стоит заметить, что до конца регулярного чемпионата-2025/2026 шанс также преодолеть отметку в 1500 матчей есть лишь в распоряжении форварда «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитара. Уже объявивший о завершении карьеры после завершения нынешнего сезона словенец в эти минуты проводит свой 1459-й матч в лиге.

