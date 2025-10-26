Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский стал всего вторым россиянином, оформившим 50 шат-аутов за карьеру в НХЛ

Сергей Бобровский стал всего вторым россиянином, оформившим 50 шат-аутов за карьеру в НХЛ
Сергей Бобровский
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Райнхарт (Вераге, Родригес) – 17:19     2:0 Швиндт (Гаджович, Грир) – 43:29     3:0 Грир (Маршан) – 50:04    

37-летний российский вратарь действующего чемпиона НХЛ Сергей Бобровский оформил первый «сухой» матч в сезоне-2025/2026. Голкипер отразил 17 бросков из 17 в створ ворот (100%), оставив их в неприкосновенности.

Минувшей ночью Бобровский стал всего вторым россиянином, оформившим 50 шат-аутов за карьеру в НХЛ. Ранее до этой отметки добрался Евгений Набоков (59). Топ-3 по матчам на «ноль» среди российских голкиперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ замыкает Николай Хабибулин (46).

Материалы по теме
Сергей Бобровский оформил первый шат-аут в сезоне-2025/2026 НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android