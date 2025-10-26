Сергей Бобровский стал всего вторым россиянином, оформившим 50 шат-аутов за карьеру в НХЛ
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Райнхарт (Вераге, Родригес) – 17:19 2:0 Швиндт (Гаджович, Грир) – 43:29 3:0 Грир (Маршан) – 50:04
37-летний российский вратарь действующего чемпиона НХЛ Сергей Бобровский оформил первый «сухой» матч в сезоне-2025/2026. Голкипер отразил 17 бросков из 17 в створ ворот (100%), оставив их в неприкосновенности.
Минувшей ночью Бобровский стал всего вторым россиянином, оформившим 50 шат-аутов за карьеру в НХЛ. Ранее до этой отметки добрался Евгений Набоков (59). Топ-3 по матчам на «ноль» среди российских голкиперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ замыкает Николай Хабибулин (46).
