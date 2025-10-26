Сергей Бобровский стал всего вторым россиянином, оформившим 50 шат-аутов за карьеру в НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

37-летний российский вратарь действующего чемпиона НХЛ Сергей Бобровский оформил первый «сухой» матч в сезоне-2025/2026. Голкипер отразил 17 бросков из 17 в створ ворот (100%), оставив их в неприкосновенности.

Минувшей ночью Бобровский стал всего вторым россиянином, оформившим 50 шат-аутов за карьеру в НХЛ. Ранее до этой отметки добрался Евгений Набоков (59). Топ-3 по матчам на «ноль» среди российских голкиперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ замыкает Николай Хабибулин (46).