Кучеров стал третьим по скорости достижения 1000 очков в НХЛ среди действующих игроков
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10 1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42 2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19 3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20 3:2 Пилинг (Джонстон, Хеллесон) – 47:11 3:3 Терри (Готье, Карлссон) – 48:10 4:3 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 56:45 (pp)
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, первая из которых помогла ему добраться до исторической отметки в 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
Проводивший 809-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах лиги россиянин стал третьим по скорости достижения 1000 очков в НХЛ среди действующих игроков. Быстрее до этой отметки добирались лишь капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (659) и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (757).
