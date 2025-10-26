Кучеров стал третьим по скорости достижения 1000 очков в НХЛ среди действующих игроков

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, первая из которых помогла ему добраться до исторической отметки в 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Проводивший 809-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах лиги россиянин стал третьим по скорости достижения 1000 очков в НХЛ среди действующих игроков. Быстрее до этой отметки добирались лишь капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (659) и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (757).