Малкин установил новый рекорд «Питтсбурга», превзойдя достижение 18-летней давности
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» и вписал своё имя в историю клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ши (Манта, Уозерспун) – 00:59 1:1 Койл (Фаббро, Силлинджер) – 15:44 2:1 Манта (Малкин, Бразо) – 18:01 2:2 Воронков (Джонсон) – 37:39 2:3 Чинахов (Астон-Риз, Лундестрём) – 41:55 2:4 Воронков (Монахан, Марченко) – 44:54 3:4 Летанг (Новак, Шилов) – 54:54 (pp) 4:4 Раст (Малкин, Карлссон) – 56:54 4:5 Марченко – 65:00
Малкин (39 лет, 86 дней) продлил свою результативную серию до шести матчей и стал самым возрастным игроком в истории клуба, которому удалось добиться такой серии. Предыдущее достижение принадлежало Марку Рекки (38 лет, 60 дней) в сезоне-2006/07.
В текущем сезоне НХЛ в активе Евгений два гола и 12 ассистов в девяти матчах за клуб.
Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном
