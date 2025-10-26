Малкин установил новый рекорд «Питтсбурга», превзойдя достижение 18-летней давности

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» и вписал своё имя в историю клуба.

Малкин (39 лет, 86 дней) продлил свою результативную серию до шести матчей и стал самым возрастным игроком в истории клуба, которому удалось добиться такой серии. Предыдущее достижение принадлежало Марку Рекки (38 лет, 60 дней) в сезоне-2006/07.

В текущем сезоне НХЛ в активе Евгений два гола и 12 ассистов в девяти матчах за клуб.

Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном