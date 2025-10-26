«Нэшвилл» обыграл «Лос-Анджелес» по буллитам, у Кузьменко передача

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева выиграли встречу по буллитам со счётом 5:4 Б.

В составе «Предаторз» заброшенные шайбы на счету у Райана О'Райлли (дубль), Филипа Форсберга и Коула Смита.

В составе гостей отличились Адриан Кемпе, Йоэль Армиа, Кори Перри и Тревор Мур. Российский нападающий Андрей Кузьменко отметился голевой передачей.

Форвард хозяев Фёдор Свечков (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» встретится дома с «Даллас Старз». «Лос-Анджелес Кингз» сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс». Оба матча пройдут 27 октября.