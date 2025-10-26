«Нэшвилл» обыграл «Лос-Анджелес» по буллитам, у Кузьменко передача
В ночь с 25 на 26 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева выиграли встречу по буллитам со счётом 5:4 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 4
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Кларк, Кузьменко) – 07:27 1:1 О'Райлли (Стастни) – 09:00 2:1 Форсберг (Вуд, О'Райлли) – 20:36 2:2 Армиа (Тюркотт) – 21:35 2:3 Перри (Армиа) – 25:24 3:3 Смит – 27:12 3:4 Мур (Кларк, Эдмундсон) – 49:50 4:4 О'Райлли (Форсберг, Хаг) – 54:44 5:4 Висблатт – 65:00
В составе «Предаторз» заброшенные шайбы на счету у Райана О'Райлли (дубль), Филипа Форсберга и Коула Смита.
В составе гостей отличились Адриан Кемпе, Йоэль Армиа, Кори Перри и Тревор Мур. Российский нападающий Андрей Кузьменко отметился голевой передачей.
Форвард хозяев Фёдор Свечков (Россия) результативными действиями не отметился.
В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» встретится дома с «Даллас Старз». «Лос-Анджелес Кингз» сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс». Оба матча пройдут 27 октября.
