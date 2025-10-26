Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сергей Бобровский стал восьмым европейцем, оформившим 50 шат-аутов за карьеру в НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

37-летний российский вратарь действующего чемпиона НХЛ Сергей Бобровский оформил первый «сухой» матч в сезоне-2025/2026. Голкипер отразил 17 бросков из 17 в створ ворот (100%), оставив их в неприкосновенности.

Минувшей ночью Бобровский стал всего восьмым европейцем, оформившим 50 шат-аутов за карьеру в НХЛ. Ранее до этой отметки добрались чех Доминик Гашек (81), швед Хенрик Лундквист (64), финн Пекка Ринне (60), россиянин Евгений Набоков (59), словак Ярослав Галак (53), финн Туукка Раск (52) и чех Томаш Вокоун (51).