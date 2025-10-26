Хедман стал пятым игроком и первым защитником в истории «Тампы», набравшим 800 очков
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10 1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42 2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19 3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20 3:2 Пилинг (Джонстон, Хеллесон) – 47:11 3:3 Терри (Готье, Карлссон) – 48:10 4:3 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 56:45 (pp)
В составе «Тампы» двумя результативными передачами отметился Виктор Хедман, первая из которых помогла ему добраться до отметки в 800 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Шведский игрок обороны стал пятым игроком и первым защитником в истории «Лайтнинг», набравшим 800 очков.
Ранее эту отметку в клубной истории преодолели четыре форварда: Стивен Стэмкос (1137), Никита Кучеров (1001), Мартен Сан-Луи (953) и Венсан Лекавалье (874).
Комментарии
