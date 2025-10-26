Хедман стал пятым игроком и первым защитником в истории «Тампы», набравшим 800 очков

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Тампы» двумя результативными передачами отметился Виктор Хедман, первая из которых помогла ему добраться до отметки в 800 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Шведский игрок обороны стал пятым игроком и первым защитником в истории «Лайтнинг», набравшим 800 очков.

Ранее эту отметку в клубной истории преодолели четыре форварда: Стивен Стэмкос (1137), Никита Кучеров (1001), Мартен Сан-Луи (953) и Венсан Лекавалье (874).