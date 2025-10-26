Скидки
Кучеров превзошёл рекорд Стэмкоса в «Тампе» по скорости достижения 1000 очков за клуб

Комментарии

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя ассистами за клуб во встрече с «Анахайм Дакс» и вписал своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10     1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42     2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19     3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20     3:2 Пилинг (Джонстон, Хеллесон) – 47:11     3:3 Терри (Готье, Карлссон) – 48:10     4:3 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 56:45 (pp)    

Первый результативный пас в сегодняшнем матче стал для россиянина 1000-м очков в Национальной хоккейной лиги. На это ему потребовалось провести 809 матчей. Нападающий превзошёл клубный рекорд «Тампы» по скорости достижения 1000 очков в НХЛ. Ранее лучший результат принадлежал Стивену Стэмкосу, который набрал 1000-е очко в 874-м матче за «Лайтнинг».

В текущем сезоне на счету Никиты два гола и пять результативных передач в шести играх за клуб.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

Новости. Хоккей
