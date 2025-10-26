Кучеров превзошёл рекорд Стэмкоса в «Тампе» по скорости достижения 1000 очков за клуб

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя ассистами за клуб во встрече с «Анахайм Дакс» и вписал своё имя в историю.

Первый результативный пас в сегодняшнем матче стал для россиянина 1000-м очков в Национальной хоккейной лиги. На это ему потребовалось провести 809 матчей. Нападающий превзошёл клубный рекорд «Тампы» по скорости достижения 1000 очков в НХЛ. Ранее лучший результат принадлежал Стивену Стэмкосу, который набрал 1000-е очко в 874-м матче за «Лайтнинг».

В текущем сезоне на счету Никиты два гола и пять результативных передач в шести играх за клуб.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду