Кучеров превзошёл рекорд Стэмкоса в «Тампе» по скорости достижения 1000 очков за клуб
Поделиться
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя ассистами за клуб во встрече с «Анахайм Дакс» и вписал своё имя в историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10 1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42 2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19 3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20 3:2 Пилинг (Джонстон, Хеллесон) – 47:11 3:3 Терри (Готье, Карлссон) – 48:10 4:3 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 56:45 (pp)
Первый результативный пас в сегодняшнем матче стал для россиянина 1000-м очков в Национальной хоккейной лиги. На это ему потребовалось провести 809 матчей. Нападающий превзошёл клубный рекорд «Тампы» по скорости достижения 1000 очков в НХЛ. Ранее лучший результат принадлежал Стивену Стэмкосу, который набрал 1000-е очко в 874-м матче за «Лайтнинг».
В текущем сезоне на счету Никиты два гола и пять результативных передач в шести играх за клуб.
Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду
Комментарии
- 26 октября 2025
-
06:15
-
06:12
-
06:06
-
06:04
-
05:52
-
05:47
-
05:36
-
05:28
-
05:19
-
05:05
-
05:05
-
04:48
-
04:42
-
04:34
-
04:01
-
03:56
-
03:42
-
03:39
-
03:23
-
03:15
-
03:04
-
02:55
-
02:53
-
02:35
-
02:23
-
02:19
-
02:10
-
01:45
-
00:42
-
00:00
- 25 октября 2025
-
23:58
-
23:46
-
23:36
-
23:26
-
22:48