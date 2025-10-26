Никита Кучеров прокомментировал историческое достижение в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 1000-е очко в НХЛ в матче с «Анахайм Дакс» и прокомментировал данное событие.

«Это было невероятное чувство. Я никогда не думал, что смогу достичь такого, и для меня это большая честь. Мне повезло играть рядом с потрясающими партнёрами — без них ничего бы не получилось. И, конечно, без поддержки болельщиков. Они сыграли огромную роль, и я действительно счастлив, что у меня есть такая поддержка», — приводит слова россиянина пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Тампа» выиграла матч со счётом 4:3, а Кучеров отметился двумя ассистами. Теперь на его счету 1001 очко в НХЛ.

