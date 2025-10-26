Никита Кучеров прокомментировал историческое достижение в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 1000-е очко в НХЛ в матче с «Анахайм Дакс» и прокомментировал данное событие.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10 1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42 2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19 3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20 3:2 Пилинг (Джонстон, Хеллесон) – 47:11 3:3 Терри (Готье, Карлссон) – 48:10 4:3 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 56:45 (pp)
«Это было невероятное чувство. Я никогда не думал, что смогу достичь такого, и для меня это большая честь. Мне повезло играть рядом с потрясающими партнёрами — без них ничего бы не получилось. И, конечно, без поддержки болельщиков. Они сыграли огромную роль, и я действительно счастлив, что у меня есть такая поддержка», — приводит слова россиянина пресс-служба НХЛ.
Напомним, «Тампа» выиграла матч со счётом 4:3, а Кучеров отметился двумя ассистами. Теперь на его счету 1001 очко в НХЛ.
