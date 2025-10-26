Никита Кучеров стал 11-м действующим игроком, добравшимся до отметки в 1000+ очков в НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, первая из которых помогла ему добраться до исторической отметки в 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Никита стал всего 11-м действующим хоккеистом лиги, кому удалось набрать не менее 1000 очков.

Помимо него, это достижение покорилось капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1698), капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1630), форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину (1360), нападающему «Детройт Ред Уингз» Патрику Кейну (1348), форварду «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитару (1282), бывшему одноклубнику Стивену Стэмкосу (1192), нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Джону Таваресу (1126), форварду «Оттаве Сенаторз» Клоду Жиру (1123), капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1093) и форварду «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону (1028).