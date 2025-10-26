40-летний Кори Перри стал автором исторического достижения в «Лос-Анджелесе»

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева выиграли встречу по буллитам со счётом 5:4 Б.

В составе гостей отличились Адриан Кемпе, Йоэль Армиа, Кори Перри и Тревор Мур. Российский нападающий Андрей Кузьменко отметился голевой передачей.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 40-летний Перри стал автором значимого достижения в истории «Лос-Анджелеса». Канадский форвард стал первым игроком за всю историю клуба, кому удалось отличиться как минимум в двух матчах подряд в возрасте 40+ лет.