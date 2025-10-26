Скидки
40-летний Кори Перри стал автором исторического достижения в «Лос-Анджелесе»

Комментарии

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева выиграли встречу по буллитам со счётом 5:4 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 4
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Кларк, Кузьменко) – 07:27     1:1 О'Райлли (Стастни) – 09:00     2:1 Форсберг (Вуд, О'Райлли) – 20:36     2:2 Армиа (Тюркотт) – 21:35     2:3 Перри (Армиа) – 25:24     3:3 Смит – 27:12     3:4 Мур (Кларк, Эдмундсон) – 49:50     4:4 О'Райлли (Форсберг, Хаг) – 54:44     5:4 Висблатт – 65:00    

В составе гостей отличились Адриан Кемпе, Йоэль Армиа, Кори Перри и Тревор Мур. Российский нападающий Андрей Кузьменко отметился голевой передачей.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 40-летний Перри стал автором значимого достижения в истории «Лос-Анджелеса». Канадский форвард стал первым игроком за всю историю клуба, кому удалось отличиться как минимум в двух матчах подряд в возрасте 40+ лет.

