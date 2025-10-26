Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин едва не забил 900-й гол в НХЛ. Видео момента

Александр Овечкин едва не забил 900-й гол в НХЛ. Видео момента
Комментарии

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин едва не отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (1:7).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 7
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Зуб, Перрон) – 01:58     0:2 Пинто – 23:27     0:3 Козенс (Батерсон, Штюцле) – 24:27 (pp)     0:4 Казинс (Штюцле) – 26:22     0:5 Батерсон (Козенс, Жиру) – 40:55 (pp)     1:5 ван Римсдайк (Леонард, Дауд) – 45:04     1:6 Шабо (Жиру, Перрон) – 49:47 (pp)     1:7 Батерсон (Сандерсон, Зуб) – 54:22    

В одном из моментов в начале матча Овечкин принял шайбу на левом краю, убрал на движении защитника соперника и нанёс бросок по воротам, однако шайба прошла рядом со штангой и угодила в сетку с внешней стороны. Таким образом, россиянин был в шаге от исторического 900-го гола в НХЛ.

В текущем сезоне на счету 40-летнего Овечкина два гола и пять ассистов в девяти матчах за столичный клуб.

Овечкин готовится к сезону в составе «Вашингтона»

Материалы по теме
Овечкин едва не забил 900-й гол в НХЛ! А потом «Вашингтон» опозорился в его юбилейной игре
Видео
Овечкин едва не забил 900-й гол в НХЛ! А потом «Вашингтон» опозорился в его юбилейной игре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android