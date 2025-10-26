Александр Овечкин едва не забил 900-й гол в НХЛ. Видео момента

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин едва не отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (1:7).

В одном из моментов в начале матча Овечкин принял шайбу на левом краю, убрал на движении защитника соперника и нанёс бросок по воротам, однако шайба прошла рядом со штангой и угодила в сетку с внешней стороны. Таким образом, россиянин был в шаге от исторического 900-го гола в НХЛ.

В текущем сезоне на счету 40-летнего Овечкина два гола и пять ассистов в девяти матчах за столичный клуб.

