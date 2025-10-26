Александр Овечкин едва не забил 900-й гол в НХЛ. Видео момента
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин едва не отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (1:7).
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 7
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Зуб, Перрон) – 01:58 0:2 Пинто – 23:27 0:3 Козенс (Батерсон, Штюцле) – 24:27 (pp) 0:4 Казинс (Штюцле) – 26:22 0:5 Батерсон (Козенс, Жиру) – 40:55 (pp) 1:5 ван Римсдайк (Леонард, Дауд) – 45:04 1:6 Шабо (Жиру, Перрон) – 49:47 (pp) 1:7 Батерсон (Сандерсон, Зуб) – 54:22
В одном из моментов в начале матча Овечкин принял шайбу на левом краю, убрал на движении защитника соперника и нанёс бросок по воротам, однако шайба прошла рядом со штангой и угодила в сетку с внешней стороны. Таким образом, россиянин был в шаге от исторического 900-го гола в НХЛ.
В текущем сезоне на счету 40-летнего Овечкина два гола и пять ассистов в девяти матчах за столичный клуб.
Овечкин готовится к сезону в составе «Вашингтона»
