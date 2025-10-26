Скидки
«Детройт» совершил один из самых ярких камбэков в XXI веке и за всю историю клуба

Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Фаулер, Снаггеруд) – 07:43 (pp)     0:2 Нейборс (Фолк, Томас) – 12:54     0:3 Бучневич (Холлоуэй, Фолк) – 20:59 (pp)     0:4 Нейборс (Томас, Снаггеруд) – 23:12     1:4 Берггрен (Копп, Сандин-Пелликка) – 27:52 (pp)     2:4 Финни – 38:34     3:4 Комфер (Хэмоник, Копп) – 39:01     4:4 Дебринкэт – 50:01     5:4 Эдвинссон (Комфер, Берггрен) – 50:48     6:4 Эдвинссон – 58:47    

Стоит заметить, что в ходе матча «Детройт» проигрывал со счётом 0:4, но смог отыграться и вырвать победу. Таким образом, «Ред Уингз» совершили один из самых ярких камбэков в XXI веке и за всю историю клуба.

Минувшей ночью «красные крылья» всего второй раз в этом столетии и пятый раз в целом выиграли матч, в котором уступали в четыре шайбы. Ранее это произошло в ноябре 1960 года в матче с «Бостон Брюинз», в феврале 1972-го — с «Торонто Мэйпл Лифс», в декабре 1984-го — снова с «Торонто» и в декабре 2022-го — с «Питтсбург Пингвинз».

