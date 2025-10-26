«Детройт» совершил один из самых ярких камбэков в XXI веке и за всю историю клуба

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

Стоит заметить, что в ходе матча «Детройт» проигрывал со счётом 0:4, но смог отыграться и вырвать победу. Таким образом, «Ред Уингз» совершили один из самых ярких камбэков в XXI веке и за всю историю клуба.

Минувшей ночью «красные крылья» всего второй раз в этом столетии и пятый раз в целом выиграли матч, в котором уступали в четыре шайбы. Ранее это произошло в ноябре 1960 года в матче с «Бостон Брюинз», в феврале 1972-го — с «Торонто Мэйпл Лифс», в декабре 1984-го — снова с «Торонто» и в декабре 2022-го — с «Питтсбург Пингвинз».