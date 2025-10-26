Кучеров — пятый игрок в истории НХЛ, набравший 1000+ очков под руководством одного тренера

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, первая из которых помогла ему добраться до исторической отметки в 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Никита стал всего пятым игроком лиги, набравшим 1000+ очков под руководством одного и того же тренера. На протяжении всей карьеры Кучерова в НХЛ американский клуб тренирует Джон Купер.

Ранее подобным достижением отметился Уэйн Гретцки под руководством Глена Сатера (1640), Брайан Троттье при тренерстве Эла Эрбура (1167), Стэн Микита под руководством Билли Рея (1074) и Майк Босси снова при тренерстве Эрбура (1051).