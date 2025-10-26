Скидки
Кучеров — пятый игрок в истории НХЛ, набравший 1000+ очков под руководством одного тренера

Кучеров — пятый игрок в истории НХЛ, набравший 1000+ очков под руководством одного тренера
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10     1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42     2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19     3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20     3:2 Пилинг (Джонстон, Хеллесон) – 47:11     3:3 Терри (Готье, Карлссон) – 48:10     4:3 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 56:45 (pp)    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, первая из которых помогла ему добраться до исторической отметки в 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Никита стал всего пятым игроком лиги, набравшим 1000+ очков под руководством одного и того же тренера. На протяжении всей карьеры Кучерова в НХЛ американский клуб тренирует Джон Купер.

Ранее подобным достижением отметился Уэйн Гретцки под руководством Глена Сатера (1640), Брайан Троттье при тренерстве Эла Эрбура (1167), Стэн Микита под руководством Билли Рея (1074) и Майк Босси снова при тренерстве Эрбура (1051).

Никита Кучеров стал 11-м действующим игроком, добравшимся до отметки в 1000+ очков в НХЛ
