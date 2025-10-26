«Позорное выступление». Карбери эмоционально отреагировал на разгром «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отреагировал на разгромное поражение клуба в матче с «Оттавой Сенаторз» (1:7).

«Разочаровывающе. Мы были слабы во всех аспектах игры — с самого начала матча. Недостаточно хороши. Позорное выступление нашей команды дома. Честно говоря, мы понимали, что шансы на успех были невелики. Но, судя по тому, как выглядела команда, я посчитал, что нам нужно сохранить счёт 1:0, поэтому решил рискнуть», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

Напомним, свой следующий матч столичный клуб проведёт 29 октября и сыграет гостевую встречу с «Даллас Старз».

Евгений Кузнецов играет с любителями в Вашингтоне