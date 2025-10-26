Скидки
«Позорное выступление». Карбери эмоционально отреагировал на разгром «Вашингтона»

Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отреагировал на разгромное поражение клуба в матче с «Оттавой Сенаторз» (1:7).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 7
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Зуб, Перрон) – 01:58     0:2 Пинто – 23:27     0:3 Козенс (Батерсон, Штюцле) – 24:27 (pp)     0:4 Казинс (Штюцле) – 26:22     0:5 Батерсон (Козенс, Жиру) – 40:55 (pp)     1:5 ван Римсдайк (Леонард, Дауд) – 45:04     1:6 Шабо (Жиру, Перрон) – 49:47 (pp)     1:7 Батерсон (Сандерсон, Зуб) – 54:22    

«Разочаровывающе. Мы были слабы во всех аспектах игры — с самого начала матча. Недостаточно хороши. Позорное выступление нашей команды дома. Честно говоря, мы понимали, что шансы на успех были невелики. Но, судя по тому, как выглядела команда, я посчитал, что нам нужно сохранить счёт 1:0, поэтому решил рискнуть», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

Напомним, свой следующий матч столичный клуб проведёт 29 октября и сыграет гостевую встречу с «Даллас Старз».

Евгений Кузнецов играет с любителями в Вашингтоне

