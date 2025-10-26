«Позорное выступление». Карбери эмоционально отреагировал на разгром «Вашингтона»
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отреагировал на разгромное поражение клуба в матче с «Оттавой Сенаторз» (1:7).
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 7
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Зуб, Перрон) – 01:58 0:2 Пинто – 23:27 0:3 Козенс (Батерсон, Штюцле) – 24:27 (pp) 0:4 Казинс (Штюцле) – 26:22 0:5 Батерсон (Козенс, Жиру) – 40:55 (pp) 1:5 ван Римсдайк (Леонард, Дауд) – 45:04 1:6 Шабо (Жиру, Перрон) – 49:47 (pp) 1:7 Батерсон (Сандерсон, Зуб) – 54:22
«Разочаровывающе. Мы были слабы во всех аспектах игры — с самого начала матча. Недостаточно хороши. Позорное выступление нашей команды дома. Честно говоря, мы понимали, что шансы на успех были невелики. Но, судя по тому, как выглядела команда, я посчитал, что нам нужно сохранить счёт 1:0, поэтому решил рискнуть», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.
Напомним, свой следующий матч столичный клуб проведёт 29 октября и сыграет гостевую встречу с «Даллас Старз».
Евгений Кузнецов играет с любителями в Вашингтоне
Комментарии
- 26 октября 2025
-
08:15
-
08:10
-
08:05
-
07:54
-
07:45
-
07:32
-
07:20
-
07:10
-
06:48
-
06:41
-
06:15
-
06:12
-
06:06
-
06:04
-
05:52
-
05:47
-
05:36
-
05:28
-
05:19
-
05:05
-
05:05
-
04:48
-
04:42
-
04:34
-
04:01
-
03:56
-
03:42
-
03:39
-
03:23
-
03:15
-
03:04
-
02:55
-
02:53
-
02:35
-
02:23