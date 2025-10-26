В Единой лиге поздравили Александра Овечкина с 899-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поздравила капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 899-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ, которую он забросил в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1).

— Овечкин — это живая легенда. Хочу поздравить Александра с его выдающимся результатом — 899‑й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ. Он очень достойно представляет нашу страну за рубежом. Мы им гордимся и желаем дальнейших успехов, побед, главное — здоровья.

— ⁠Можно ли сказать, что Овечкин для мирового хоккея, то же самое, что Леброн Джеймс для мирового баскетбола?

— Безусловно, можно. Так и скажу, — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету 40-летнего Овечкина два гола и пять ассистов в девяти матчах за столичный клуб.