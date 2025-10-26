В Единой лиге поздравили Александра Овечкина с 899-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поздравила капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 899-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ, которую он забросил в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1).
— Овечкин — это живая легенда. Хочу поздравить Александра с его выдающимся результатом — 899‑й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ. Он очень достойно представляет нашу страну за рубежом. Мы им гордимся и желаем дальнейших успехов, побед, главное — здоровья.
— Можно ли сказать, что Овечкин для мирового хоккея, то же самое, что Леброн Джеймс для мирового баскетбола?
— Безусловно, можно. Так и скажу, — приводит слова Корстин «Матч ТВ».
В текущем сезоне на счету 40-летнего Овечкина два гола и пять ассистов в девяти матчах за столичный клуб.
- 26 октября 2025
-
08:15
-
08:10
-
08:05
-
07:54
-
07:45
-
07:32
-
07:20
-
07:10
-
06:48
-
06:41
-
06:15
-
06:12
-
06:06
-
06:04
-
05:52
-
05:47
-
05:36
-
05:28
-
05:19
-
05:05
-
05:05
-
04:48
-
04:42
-
04:34
-
04:01
-
03:56
-
03:42
-
03:39
-
03:23
-
03:15
-
03:04
-
02:55
-
02:53
-
02:35
-
02:23