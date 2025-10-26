Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Единой лиге поздравили Александра Овечкина с 899-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ

В Единой лиге поздравили Александра Овечкина с 899-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поздравила капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 899-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ, которую он забросил в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Макмайкл, Лапьер) – 38:19     0:2 Овечкин (Строум) – 41:36     0:3 Сурдиф (Леонард, Томпсон) – 42:40     1:3 Матейчук (Монахан, Воронков) – 50:20     1:4 Уилсон (Фрэнк, Карлсон) – 55:39 (pp)     1:5 Макмайкл (Овечкин, Протас) – 56:37 (pp)    

— Овечкин — это живая легенда. Хочу поздравить Александра с его выдающимся результатом — 899‑й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ. Он очень достойно представляет нашу страну за рубежом. Мы им гордимся и желаем дальнейших успехов, побед, главное — здоровья.

— ⁠Можно ли сказать, что Овечкин для мирового хоккея, то же самое, что Леброн Джеймс для мирового баскетбола?
— Безусловно, можно. Так и скажу, — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету 40-летнего Овечкина два гола и пять ассистов в девяти матчах за столичный клуб.

Материалы по теме
Александр Овечкин едва не забил 900-й гол в НХЛ. Видео момента
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android