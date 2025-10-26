Иван Демидов возглавил бомбардирскую гонку новичков в НХЛ
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился голом и двумя результативными передачами в матче Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» и возглавил бомбардирскую гонку новичков.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Петтерссон (Гронек, Гарланд) – 04:42 2:0 Дебраск (Хьюз, Петтерссон) – 26:43 (pp) 2:1 Судзуки (Демидов, Слафковски) – 35:03 (pp) 2:2 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 41:50 (pp) 2:3 Мэтисон (Каррье, Болдюк) – 48:19 2:4 Демидов (Каррье, Капанен) – 51:09 3:4 Гарланд (Петтерссон, Хьюз) – 56:13
На счету Демидова после этого матча стало 9 очков в текущем сезоне (2 гола и 7 ассистов) — это лучший результат среди новичков лиги. На втором месте идёт канадский защитник Мэттью Шефер из «Нью-Йорк Айлендерс», у которого 8 очков (4+4). Третью строчку между собой делят сразу трое хоккеистов, набравших по 7 очков.
Напомним, «Монреаль» обыграл сегодня «Ванкувер» со счётом 4:3.
Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре
