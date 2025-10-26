Иван Демидов возглавил бомбардирскую гонку новичков в НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился голом и двумя результативными передачами в матче Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» и возглавил бомбардирскую гонку новичков.

На счету Демидова после этого матча стало 9 очков в текущем сезоне (2 гола и 7 ассистов) — это лучший результат среди новичков лиги. На втором месте идёт канадский защитник Мэттью Шефер из «Нью-Йорк Айлендерс», у которого 8 очков (4+4). Третью строчку между собой делят сразу трое хоккеистов, набравших по 7 очков.

Напомним, «Монреаль» обыграл сегодня «Ванкувер» со счётом 4:3.

Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре