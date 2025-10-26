Крутые юбилеи Кучерова и Овечкина в НХЛ, Умар Нурмагомедов выиграл в UFC. Главное к утру
Звёздные российские форварды Никита Кучеров и Александр Овечкин отметились важными достижениями в Национальной хоккейной лиге, Умар Нурмагомедов победил Марио Баутисту на турнире UFC 321, «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду», потерпев четвёртое поражение в АПЛ подряд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Кучеров превзошёл рекорд Стэмкоса в «Тампе» по скорости достижения 1000 очков за клуб.
- Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом с 1500 матчами в НХЛ.
- Умар Нурмагомедов победил Марио Баутисту единогласным решением судей на UFC 321 в ОАЭ.
- Голы Салаха и Керкеза не помогли «Ливерпулю» избежать поражения от «Брентфорда».
- Титульный бой между Аспиналлом и Ганом признан несостоявшимся из-за тычка в глаз Тому.
- «Вашингтон» в юбилейном матче Овечкина разгромно проиграл «Оттаве».
- Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ.
- Сергей Юран по инициативе клуба уволен из «Серик Беледиеспор» — журналист.
- Три гола россиян помогли «Коламбусу» обыграть «Питтсбург» по буллитам, у Малкина два очка.
- Иван Демидов возглавил бомбардирскую гонку новичков в НХЛ.
- Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Финикс» в НБА.
