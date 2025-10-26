Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Крутые юбилеи Кучерова и Овечкина в НХЛ, Умар Нурмагомедов выиграл в UFC. Главное к утру

Звёздные российские форварды Никита Кучеров и Александр Овечкин отметились важными достижениями в Национальной хоккейной лиге, Умар Нурмагомедов победил Марио Баутисту на турнире UFC 321, «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду», потерпев четвёртое поражение в АПЛ подряд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня