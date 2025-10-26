Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 26 октября 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 26 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 26 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 26 октября 2025 года:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Анахайм Дакс» — 4: 3;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Баффало Сэйбрз» — 4: 3 ОТ;
«Миннесота Уайлд» – «Юта Мамонт» — 2: 6;
«Флорида Пантерз» – «Вегас Голден Найтс» — 3: 0;
«Ванкувер Кэнакс» – «Монреаль Канадиенс» — 3: 4;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Оттава Сенаторз» — 1: 7;
«Питтсбург Пингвинз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 4: 5 Б;
«Детройт Ред Уингз» – «Сент-Луис Блюз» — 6: 4;
«Даллас Старз» – «Каролина Харрикейнз» — 3: 2;
«Нэшвилл Предаторз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 5: 4 Б;
«Сиэтл Кракен» – «Эдмонтон Ойлерз» — 3: 2.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Новый русский гений в НХЛ! Демидов отдал волшебную передачу и забил победный гол
Новый русский гений в НХЛ! Демидов отдал волшебную передачу и забил победный гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android