Результаты матчей НХЛ на 26 октября 2025 года

В ночь на 26 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 26 октября 2025 года:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Анахайм Дакс» — 4: 3;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Баффало Сэйбрз» — 4: 3 ОТ;

«Миннесота Уайлд» – «Юта Мамонт» — 2: 6;

«Флорида Пантерз» – «Вегас Голден Найтс» — 3: 0;

«Ванкувер Кэнакс» – «Монреаль Канадиенс» — 3: 4;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Оттава Сенаторз» — 1: 7;

«Питтсбург Пингвинз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 4: 5 Б;

«Детройт Ред Уингз» – «Сент-Луис Блюз» — 6: 4;

«Даллас Старз» – «Каролина Харрикейнз» — 3: 2;

«Нэшвилл Предаторз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 5: 4 Б;

«Сиэтл Кракен» – «Эдмонтон Ойлерз» — 3: 2.