Главный тренер «Коламбуса»: Воронков — наш лидер, он очень хорошо разбирается в хоккее
Поделиться
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Дин Эвасон после победы над «Питтсбург Пингвинз» (5:4 Б) назвал российского нападающего «жакетов» Дмитрия Воронкова лидером команды. В матче с «пингвинами» 25-летний россиянин отметился двумя заброшенными шайбами.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ши (Манта, Уозерспун) – 00:59 1:1 Койл (Фаббро, Силлинджер) – 15:44 2:1 Манта (Малкин, Бразо) – 18:01 2:2 Воронков (Джонсон) – 37:39 2:3 Чинахов (Астон-Риз, Лундестрём) – 41:55 2:4 Воронков (Монахан, Марченко) – 44:54 3:4 Летанг (Новак, Шилов) – 54:54 (pp) 4:4 Раст (Малкин, Карлссон) – 56:54 4:5 Марченко – 65:00
«Я уже говорил это раньше, и не знаю, многие ли мне поверили, потому они говорили: «Не может быть». Но он — лидер в нашей раздевалке. Он не очень хорошо говорит по-английски, но очень хорошо разбирается в хоккее и знает команду», — приводит слова Эвасона журналист Марк Шейг в социальной сети Х.
В активе Воронкова стало 9 (5+4) очков в восьми играх в текущем сезоне при полезности «+8».
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2025
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:38
-
08:15
-
08:10
-
08:05
-
07:54
-
07:45
-
07:32
-
07:20
-
07:10
-
06:48
-
06:41
-
06:15
-
06:12
-
06:06
-
06:04
-
05:52
-
05:47
-
05:36
-
05:28
-
05:19
-
05:05
-
05:05
-
04:48
-
04:42
-
04:34
-
04:01
-
03:56
-
03:42
-
03:39
-
03:23
-
03:15
-
03:04