Главный тренер «Коламбуса»: Воронков — наш лидер, он очень хорошо разбирается в хоккее

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Дин Эвасон после победы над «Питтсбург Пингвинз» (5:4 Б) назвал российского нападающего «жакетов» Дмитрия Воронкова лидером команды. В матче с «пингвинами» 25-летний россиянин отметился двумя заброшенными шайбами.

«Я уже говорил это раньше, и не знаю, многие ли мне поверили, потому они говорили: «Не может быть». Но он — лидер в нашей раздевалке. Он не очень хорошо говорит по-английски, но очень хорошо разбирается в хоккее и знает команду», — приводит слова Эвасона журналист Марк Шейг в социальной сети Х.

В активе Воронкова стало 9 (5+4) очков в восьми играх в текущем сезоне при полезности «+8».