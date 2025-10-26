Скидки
Хоккей Новости

Главный тренер «Коламбуса»: Воронков — наш лидер, он очень хорошо разбирается в хоккее

Комментарии

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Дин Эвасон после победы над «Питтсбург Пингвинз» (5:4 Б) назвал российского нападающего «жакетов» Дмитрия Воронкова лидером команды. В матче с «пингвинами» 25-летний россиянин отметился двумя заброшенными шайбами.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ши (Манта, Уозерспун) – 00:59     1:1 Койл (Фаббро, Силлинджер) – 15:44     2:1 Манта (Малкин, Бразо) – 18:01     2:2 Воронков (Джонсон) – 37:39     2:3 Чинахов (Астон-Риз, Лундестрём) – 41:55     2:4 Воронков (Монахан, Марченко) – 44:54     3:4 Летанг (Новак, Шилов) – 54:54 (pp)     4:4 Раст (Малкин, Карлссон) – 56:54     4:5 Марченко – 65:00    

«Я уже говорил это раньше, и не знаю, многие ли мне поверили, потому они говорили: «Не может быть». Но он — лидер в нашей раздевалке. Он не очень хорошо говорит по-английски, но очень хорошо разбирается в хоккее и знает команду», — приводит слова Эвасона журналист Марк Шейг в социальной сети Х.

В активе Воронкова стало 9 (5+4) очков в восьми играх в текущем сезоне при полезности «+8».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

