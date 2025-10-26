Сегодня, 26 октября, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 26 октября 2025 года (время московское):
09:00. «Сибирские Снайперы» – «Омские Ястребы»;
11:00. «Толпар» – «Авто»;
13:00. Академия Михайлова – «Кузнецкие Медведи»;
13:00. «Локо-76» – «Спутник»;
13:00. «СКА-1946» – «Мамонты Югры»;
13:00. «Реактор» – «Тюменский Легион»;
14:30. «Снежные Барсы» – «Тайфун».
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 31 очками после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 30 очков после 16 матчей.
В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.