Расписание матчей ВХЛ на 26 октября 2025 года

Сегодня, 26 октября, состоится один матч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 26 октября 2025 года (время — московское):

13:00. «Сокол» – «Олимпия».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 29 очков в 19 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 29 очками после 18 встреч. Тройку замыкает «Югра» (28 очков в 17 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.