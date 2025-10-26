Вратаря «Флориды» Сергея Бобровского признали третьей звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Вратарь отразил все 17 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (3:0) и оформил первый шат-аут в сезоне-2025/2026.

Первой звездой игрового дня стал нападающий «Юты Мамот» Логан Кули, который забросил две шайбы и сделал одну передачу в игре с «Миннесотой Уайлд» (6:2).

Второй звездой дня были признаны нападающие Дрейк Батерсон и Дилан Козенс из «Оттавы Сенаторз», забросившие по две шайбы и отдавшие по передаче в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (7:1).