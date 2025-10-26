Скидки
Вратаря «Флориды» Сергея Бобровского признали третьей звездой дня в НХЛ

Комментарии

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Вратарь отразил все 17 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (3:0) и оформил первый шат-аут в сезоне-2025/2026.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Райнхарт (Вераге, Родригес) – 17:19     2:0 Швиндт (Гаджович, Грир) – 43:29     3:0 Грир (Маршан) – 50:04    

Первой звездой игрового дня стал нападающий «Юты Мамот» Логан Кули, который забросил две шайбы и сделал одну передачу в игре с «Миннесотой Уайлд» (6:2).

Второй звездой дня были признаны нападающие Дрейк Батерсон и Дилан Козенс из «Оттавы Сенаторз», забросившие по две шайбы и отдавшие по передаче в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (7:1).

