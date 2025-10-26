Бобровский оценил победу «Флориды» над «Вегасом»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Мы играли в свою игру. Это был наш стиль. Мы действовали по схеме, играли мощно. Мы активно форчекилили и отлично атаковали. Мы сохранили шайбу в их зоне. Это была хорошая игра. Мы обыграли сильную команду. Нам просто нужно перестроиться и отталкиваться от этого», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Олив в социальной сети Х.

В этой игре 37-летний голкипер отразил 17 из 17 бросков в створ своих ворот (100%) и оформил свой первый шат-аут в текущем сезоне.