Хоккей

Бобровский оценил победу «Флориды» над «Вегасом»
Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Райнхарт (Вераге, Родригес) – 17:19     2:0 Швиндт (Гаджович, Грир) – 43:29     3:0 Грир (Маршан) – 50:04    

«Мы играли в свою игру. Это был наш стиль. Мы действовали по схеме, играли мощно. Мы активно форчекилили и отлично атаковали. Мы сохранили шайбу в их зоне. Это была хорошая игра. Мы обыграли сильную команду. Нам просто нужно перестроиться и отталкиваться от этого», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Олив в социальной сети Х.

В этой игре 37-летний голкипер отразил 17 из 17 бросков в створ своих ворот (100%) и оформил свой первый шат-аут в текущем сезоне.

