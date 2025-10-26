Бобровский оценил победу «Флориды» над «Вегасом»
Поделиться
Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Райнхарт (Вераге, Родригес) – 17:19 2:0 Швиндт (Гаджович, Грир) – 43:29 3:0 Грир (Маршан) – 50:04
«Мы играли в свою игру. Это был наш стиль. Мы действовали по схеме, играли мощно. Мы активно форчекилили и отлично атаковали. Мы сохранили шайбу в их зоне. Это была хорошая игра. Мы обыграли сильную команду. Нам просто нужно перестроиться и отталкиваться от этого», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Олив в социальной сети Х.
В этой игре 37-летний голкипер отразил 17 из 17 бросков в створ своих ворот (100%) и оформил свой первый шат-аут в текущем сезоне.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2025
-
09:50
-
09:42
-
09:30
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:38
-
08:15
-
08:10
-
08:05
-
07:54
-
07:45
-
07:32
-
07:20
-
07:10
-
06:48
-
06:41
-
06:15
-
06:12
-
06:06
-
06:04
-
05:52
-
05:47
-
05:36
-
05:28
-
05:19
-
05:05
-
05:05
-
04:48
-
04:42
-
04:34
-
04:01
-
03:56
-
03:42