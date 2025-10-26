Билялетдинов: «Ак Барс» играет хорошо, видно, что работа идёт в правильном направлении

Заслуженный тренер России Зинэтула Билялетдинов высказался об игре казанского «Ак Барса» в нынешнем сезоне. Команда Анвара Гатиятулина выиграла девять последних матчей и поднялась на второе место в турнирной таблице Востока.

– Как вам игра нынешнего «Ак Барса»? Какие вы видите особенности, изменения?

– Команда, я считаю, играет хорошо, интересно. В атаке хорошие ребята. В большинстве они здорово прибавили, есть хорошие варианты. Не всё, может, получается, но видно, что работа идёт в правильном направлении.

– «Ак Барс» – больше тренерская команда, или успех в работе менеджмента?

– Безусловно, это общая заслуга. Нельзя выделять кого-то одного. И тренеры, и менеджмент: все работают, – приводит слова Билялетдинова Metaratings.