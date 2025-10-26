Вратарь «Флориды» Бобровский высказался о своём 50-м «сухом» матче за карьеру в НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал свой 50-й «сухой» матч за карьеру в НХЛ. Голкипер оформил шат-аут в игре с «Вегас Голден Найтс» (3:0), который стал для россиянина первым в текущем сезоне.

«Это определённо много игр. Я благодарю Бога за это путешествие. Благодарю игроков, с которыми я играл, и тренеров, которые меня тренировали. Я уже смотрю в будущее. Всё это в прошлом, и я с нетерпением жду следующей игры», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Олив в социальной сети Х.

Отметим, что Сергей стал всего восьмым европейцем, оформившим 50 шат-аутов за карьеру в НХЛ. Ранее до этой отметки добрались чех Доминик Гашек (81), швед Хенрик Лундквист (64), финн Пекка Ринне (60), россиянин Евгений Набоков (59), словак Ярослав Галак (53), финн Туукка Раск (52) и чех Томаш Вокоун (51).