А. Коваленко: у ЦСКА лучшее большинство в КХЛ, это первый кирпичик в фундаменте команды

А. Коваленко: у ЦСКА лучшее большинство в КХЛ, это первый кирпичик в фундаменте команды
Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о прогрессе ЦСКА под руководством Игоря Никитина.

– ЦСКА после серии поражений начал побеждать.
– Я в этом не сомневался. Не понаслышке знаю, что новый тренерский штаб строит команду заново, по кирпичику. Какие-то моменты уже начинают складываться.

– Какие?
– Например, у ЦСКА лучшее большинство в КХЛ, под 36% реализации – это очень серьёзный показатель. И первый кирпичик в фундаменте ЦСКА.

– В своё время и ваш «Локомотив» был одним из лучших в большинстве. В чём здесь секрет, это тренерская работа?
– Тут всё вместе. Тренерский штаб находит самые эффективные схемы, игроки, обладая определённым уровнем мастерства, их реализуют.

В ЦСКА большинство обычно начинает первая бригада во главе с защитником Нестеровым, плюс форварды Зернов, Бучельников, Спронг и [Николай] Коваленко. За исключением Нестерова всё это новички команды. Получается, тренеры сразу увидели возможности новых игроков, расставили их, предложили правильный розыгрыш. Это именно тренерская работа!

Кстати, и второе большинство хорошо «доедает» две минуты. Так что тут система. Если она перейдёт на все игровые ситуации, то ЦСКА станет крайне опасен. В принципе к этому его штаб и стремится, – приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

