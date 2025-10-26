Скидки
Главный тренер «Тампы» назвал Кучерова одним из лучших игроков в истории клуба

Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что российский нападающий команды Никита Кучеров является одним из лучших игроков в истории клуба. В ночь на воскресенье «Тампа» обыграла «Анахайм Дакс» (4:3). Кучеров отдал две голевые передачи и довёл число очков в регулярных чемпионатах до 1001.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10     1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42     2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19     3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20     3:2 Пилинг (Джонстон, Хеллесон) – 47:11     3:3 Терри (Готье, Карлссон) – 48:10     4:3 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 56:45 (pp)    

«Было привилегией наблюдать со скамейки за тем, как он добирается до отметки в 1000 очков. Кажется, будто он только вчера дебютировал в лиге. Но он особенный игрок, я думаю, он один из лучших, если не лучший из хоккеистов, когда-либо игравших в клубе», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Кучерову 32 года, он выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021).

Новости. Хоккей
