Главный тренер «Тампы» назвал Кучерова одним из лучших игроков в истории клуба

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что российский нападающий команды Никита Кучеров является одним из лучших игроков в истории клуба. В ночь на воскресенье «Тампа» обыграла «Анахайм Дакс» (4:3). Кучеров отдал две голевые передачи и довёл число очков в регулярных чемпионатах до 1001.

«Было привилегией наблюдать со скамейки за тем, как он добирается до отметки в 1000 очков. Кажется, будто он только вчера дебютировал в лиге. Но он особенный игрок, я думаю, он один из лучших, если не лучший из хоккеистов, когда-либо игравших в клубе», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Кучерову 32 года, он выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021).