Главный тренер «Тампы» назвал Кучерова одним из лучших игроков в истории клуба
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что российский нападающий команды Никита Кучеров является одним из лучших игроков в истории клуба. В ночь на воскресенье «Тампа» обыграла «Анахайм Дакс» (4:3). Кучеров отдал две голевые передачи и довёл число очков в регулярных чемпионатах до 1001.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10 1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42 2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19 3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20 3:2 Пилинг (Джонстон, Хеллесон) – 47:11 3:3 Терри (Готье, Карлссон) – 48:10 4:3 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 56:45 (pp)
«Было привилегией наблюдать со скамейки за тем, как он добирается до отметки в 1000 очков. Кажется, будто он только вчера дебютировал в лиге. Но он особенный игрок, я думаю, он один из лучших, если не лучший из хоккеистов, когда-либо игравших в клубе», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.
Кучерову 32 года, он выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021).
