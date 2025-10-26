Панин — о штрафе за лишний вес в «Ак Барсе»: беспорядочно питался, не отказывал себе

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, что его штрафовали за лишний вес в «Ак Барсе». Хоккеист играл за казанский клуб с 2007 по 2014 год.

– Секрет спортивного долголетия кроется, наверное, в моём ответе на вопрос: почему так долго в Уфе провёл? Это комфортное состояние внутри себя. Ты можешь правильно относиться не только к своему организму, но и, в принципе, к своей голове.

Сейчас, отмотав время назад, вернёмся в «Ак Барс». Это первое чемпионство, первый отпуск, который я провёл безобразно, не подготовившись практически. Это штраф, это набор веса, там 100 с лишним килограмм. Соответственно, за это получил штраф, выговор.

– На какую сумму тебя штрафовали?

– 450 тыс. рублей, по-моему.

– Это 2009 год чемпионства? Это прилично.

– Да. Серьёзная сумма была. По-моему, это, может, даже половина моего месячного оклада.

– И как ты согнал этот вес? Я тебя не могу представить больше 100 плюс с учетом того, что ты всегда такой подтянутый. На чем ты набрал? Фастфуды были?

– Да я беспорядочно питался, не отказывал себе ни в чём. Знаешь, из-за чего это произошло? Мне казалось, что на самом деле мой игровой вес – это порядка 95-100 килограмм, но по факту это оказалось не так, – сказал Панин в выпуске «Наш хоккей» в VK Видео.