В «Салавате Юлаеве» рассказали, когда Шелдон Ремпал прилетит в Уфу и выйдет на лёд

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что нападающий Шелдон Ремпал прилетит в Уфу примерно через 10 дней, а решение о сроках выхода на лёд примет тренерский штаб команды.

— Когда Шелдон Ремпал прилетит в Уфу?

— Мы ждём его прибытия ориентировочно через 10 дней: нужно закрыть все вопросы с документами и сама дорога неблизкая. Решение о том, когда он выйдет на лёд, примет тренерский штаб команды, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Салават Юлаев» объявил о переходе канадского нападающего в субботу, 25 октября. Ремпал ранее уже выступал за уфимский клуб. В прошлом сезоне 30-летний форвард набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават Юлаев».