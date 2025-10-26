Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Салавате Юлаеве» рассказали, когда Шелдон Ремпал прилетит в Уфу и выйдет на лёд

В «Салавате Юлаеве» рассказали, когда Шелдон Ремпал прилетит в Уфу и выйдет на лёд
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что нападающий Шелдон Ремпал прилетит в Уфу примерно через 10 дней, а решение о сроках выхода на лёд примет тренерский штаб команды.

— Когда Шелдон Ремпал прилетит в Уфу?
— Мы ждём его прибытия ориентировочно через 10 дней: нужно закрыть все вопросы с документами и сама дорога неблизкая. Решение о том, когда он выйдет на лёд, примет тренерский штаб команды, — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Салават Юлаев» объявил о переходе канадского нападающего в субботу, 25 октября. Ремпал ранее уже выступал за уфимский клуб. В прошлом сезоне 30-летний форвард набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават Юлаев».

Материалы по теме
«Роль Козлова определяющая». В «Салавате Юлаеве» рассказали о контракте с Ремпалом
Эксклюзив
«Роль Козлова определяющая». В «Салавате Юлаеве» рассказали о контракте с Ремпалом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android