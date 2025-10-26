Скидки
Дедунов: говорил Грицюку, что приеду к нему в «Нью-Джерси» в четвёртое звено и помогу

Нападающий «Сочи» Павел Дедунов рассказал, что следит за защитником «Каролины Харрикейнз» Александром Никишиным и форвардом «Нью-Джерси Дэвилз» Арсением Грицюком в НХЛ.

«Общаемся с Грицюком, шутим. Слежу за ним, за Никишиным. Мы с ними прошли большой путь. Приятно, что они там доказывают, что наши молодые ребята могут показывать результат. Им очень много дал Петербург и СКА. Говорил Грицюку, что приеду к нему в четвёртое звено и помогу», – приводит слова Дедунова Metaratings.

Все три хоккеиста вместе играли за СКА. Никишин 11 апреля 2025 года расторг соглашение со санкт-петербургским клубом, чтобы продолжить карьеру в НХЛ и подписал двухлетний контракт новичка с «Каролиной». Грицюк перешёл в состав «Дэвилз» перед началом этого сезона.

Материалы по теме
