ЦСКА — Амур: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 17:00 мск

ЦСКА — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 26 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным ЦСКА и хабаровским «Амуром». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Амур
Хабаровск
Это второй матч между командами в текущем сезоне. В первой встрече хабаровский клуб одержал победу со счётом 2:0.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграл 18 матчей, в которых набрал 20 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» с 17 очками после 17 встреч располагается на восьмой строчке Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
