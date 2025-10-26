Скидки
«Повесьте это в Лувре». «Тампа» выложила фото Кучерова, набравшего 1000-е очко в НХЛ

«Повесьте это в Лувре». «Тампа» выложила фото Кучерова, набравшего 1000-е очко в НХЛ
Комментарии

Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» опубликовала фото российского нападающего Никиты Кучерова, набравшего 1000 очков, с забавной подписью. Россиянин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (4:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10     1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42     2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19     3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20     3:2 Пилинг (Джонстон, Хеллесон) – 47:11     3:3 Терри (Готье, Карлссон) – 48:10     4:3 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 56:45 (pp)    

«Повесьте это в Лувре (теперь там есть место)», – написали в аккаунте «Тампы» в социальной сети Х.

Фото: Скриншот: x.com/TBLightning

Теперь за карьеру в лиге в рамках регулярок у 32-летнего Кучерова 1001 (359+642) очко в 809 играх.

Напомним, 19 октября был ограблен Лувр – через полчаса после открытия музея. Преступники похитили восемь ювелирных изделий королевской и императорской коллекции. Сумма ущерба оценили в € 88 млн.

Комментарии
