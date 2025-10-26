«Повесьте это в Лувре». «Тампа» выложила фото Кучерова, набравшего 1000-е очко в НХЛ

Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» опубликовала фото российского нападающего Никиты Кучерова, набравшего 1000 очков, с забавной подписью. Россиянин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (4:3).

«Повесьте это в Лувре (теперь там есть место)», – написали в аккаунте «Тампы» в социальной сети Х.

Фото: Скриншот: x.com/TBLightning

Теперь за карьеру в лиге в рамках регулярок у 32-летнего Кучерова 1001 (359+642) очко в 809 играх.

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»! ИГРАТЬ

Напомним, 19 октября был ограблен Лувр – через полчаса после открытия музея. Преступники похитили восемь ювелирных изделий королевской и императорской коллекции. Сумма ущерба оценили в € 88 млн.