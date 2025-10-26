Скидки
Спартак — Сочи: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 17:00 мск

«Спартак» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 26 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Спартаком» и «Сочи». Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Это второй матч между командами в текущей регулярке из четырёх. В первой встрече красно-белые одержали победу со счётом 4:3.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Спартак» сыграл 18 матчей, в которых набрал 21 очко, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 10 очками после 16 встреч располагается на 11-й строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
