Главный тренер «Монреаля» высоко оценил игру Демидова в большинстве

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи заявил, что включил российского нападающего Ивана Демидова в первую спецбригаду большинства для того, чтобы у него было больше игрового времени. В ночь на воскресенье россиянин отметился голом и двумя передачами в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:3).

«Я всегда знал, что Демидов может играть в первой спецбригаде большинства. В какой-то момент он показал мне, что готов играть и на другой стороне площадки, в защите, он действительно очень внимателен, выкладывается полностью и продолжает совершенствоваться. Всё это для меня стало знаком, что пора выпускать его в первой пятерке [в большинстве]. К тому же это позволяет мне дать ему немного больше игрового времени», — приводит слова Сан-Луи сайт НХЛ.