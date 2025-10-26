Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Монреаля» высоко оценил игру Демидова в большинстве

Главный тренер «Монреаля» высоко оценил игру Демидова в большинстве
Комментарии

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи заявил, что включил российского нападающего Ивана Демидова в первую спецбригаду большинства для того, чтобы у него было больше игрового времени. В ночь на воскресенье россиянин отметился голом и двумя передачами в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Петтерссон (Гронек, Гарланд) – 04:42     2:0 Дебраск (Хьюз, Петтерссон) – 26:43 (pp)     2:1 Судзуки (Демидов, Слафковски) – 35:03 (pp)     2:2 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 41:50 (pp)     2:3 Мэтисон (Каррье, Болдюк) – 48:19     2:4 Демидов (Каррье, Капанен) – 51:09     3:4 Гарланд (Петтерссон, Хьюз) – 56:13    

«Я всегда знал, что Демидов может играть в первой спецбригаде большинства. В какой-то момент он показал мне, что готов играть и на другой стороне площадки, в защите, он действительно очень внимателен, выкладывается полностью и продолжает совершенствоваться. Всё это для меня стало знаком, что пора выпускать его в первой пятерке [в большинстве]. К тому же это позволяет мне дать ему немного больше игрового времени», — приводит слова Сан-Луи сайт НХЛ.

Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranyn2wyv1
Материалы по теме
Новый русский гений в НХЛ! Демидов отдал волшебную передачу и забил победный гол
Новый русский гений в НХЛ! Демидов отдал волшебную передачу и забил победный гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android