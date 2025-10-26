Канадский форвард «Адмирала» Олсон: уровень хоккея в России очень высок

Канадский нападающий «Адмирала» Кайл Олсон рассказал о своей адаптации и поделился впечатлениями от России. 26-летний форвард пополнил состав дальневосточного клуба в межсезонье.

– Как прошла ваша адаптация в России?

– Чувствую себя здесь здорово. Уровень хоккея действительно очень высок: играют очень мастеровитые игроки и очень быстро. Я счастлив.

– Длительные перелеты сказываются на вас?

– Да, конечно, это тяжело: поездки, перелеты и смена часовых поясов. Но нам нужно быть готовыми к матчам, чтобы набирать очки, – приводит слова Олсона «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне на счету канадца 15 матчей, в которых он заработал 8 (6+2) очков.