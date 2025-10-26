Каменский: Кучеров доказал, что является великим хоккеистом с большой буквы

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский назвал российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова великим игроком с большой буквы. Форвард отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (4:3) и набрал 1001-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Думаю, это [важно] для всего хоккея. Конечно, это большое достижение для него, хочется его поздравить, пожелать успехов, чтобы он продолжал набирать очки. Это огромный успех и доказывает, что Кучеров — великий игрок с большой буквы», — приводит слова Каменского ТАСС.

32-летний Кучеров установил рекорд по скорости достижения 1000 очков — эта отметка покорилась ему за 809 матчей. Прежним рекордсменом из россиян по этому показателю был нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (848).