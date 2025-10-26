Скидки
Хоккей

«Сомнительное решение!» А. Коваленко — о дисквалификации Дронова за толчок судьи

«Сомнительное решение!» А. Коваленко — о дисквалификации Дронова за толчок судьи
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о пятиматчевой дисквалификации защитника «Трактора» Григория Дронова за толчок линейного судьи во встрече с «Автомобилистом» (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Агламзянов (Дер-Аргучинцев, Коромыслов) – 00:45 (5x5)     1:1 Бусыгин (Денежкин, Черников) – 34:07 (5x5)     2:1 Блэкер (Волк, Тарасов) – 36:22 (5x5)     3:1 Да Коста (Мэйсек, Горбунов) – 46:23 (5x5)     3:2 Григоренко (Дер-Аргучинцев, Дэй) – 53:32 (5x5)     4:2 Шашков (Денежкин) – 57:28 (en)     4:3 Светлаков (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 58:25 (6x5)     5:3 Бусыгин (Блэкер) – 58:57 (en)    

«Смотрю на этот эпизод глазами хоккеиста. Дронов играет по шайбе и по сопернику, в начале своего движения он просто не видит бокового арбитра, который перемещается от центрального круга. Да, столкновение было, но не увидел какого-либо умысла со стороны Дронова и тем более умышленного удара.

С интересом последил за полемикой в прессе. Мне ближе точка зрения, согласно которой главным виновником всей ситуации является лайнсмен. Вообще непонятно, как он, работающий у борта, по синим и красным линиям, оказался в центре площадки!

Если, как говорится, натянуть сову на глобус, ещё можно понять удаление Дронова. Но я не могу понять, за что ему влепили ещё и пять матчей дисквалификации. Крайне сомнительное решение!» – приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

Новости. Хоккей
Новости. Хоккей

