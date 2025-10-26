«Сомнительное решение!» А. Коваленко — о дисквалификации Дронова за толчок судьи

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о пятиматчевой дисквалификации защитника «Трактора» Григория Дронова за толчок линейного судьи во встрече с «Автомобилистом» (3:5).
«Смотрю на этот эпизод глазами хоккеиста. Дронов играет по шайбе и по сопернику, в начале своего движения он просто не видит бокового арбитра, который перемещается от центрального круга. Да, столкновение было, но не увидел какого-либо умысла со стороны Дронова и тем более умышленного удара.
С интересом последил за полемикой в прессе. Мне ближе точка зрения, согласно которой главным виновником всей ситуации является лайнсмен. Вообще непонятно, как он, работающий у борта, по синим и красным линиям, оказался в центре площадки!
Если, как говорится, натянуть сову на глобус, ещё можно понять удаление Дронова. Но я не могу понять, за что ему влепили ещё и пять матчей дисквалификации. Крайне сомнительное решение!» – приводит слова Коваленко Russia-Hockey.
