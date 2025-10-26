«У него много опыта в этом». Капитан «Монреаля» — об игре Демидова в большинстве

Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки высказался об игре российского нападающего команды Ивана Демидова в большинстве. В матче «Ванкувер Кэнакс» (4:3) россиянин отметился с голом и двумя передачами. Для Демидова это была вторая игра после его перевода в первую пятерку при реализации большинства.

«Демидов — отличный игрок в большинстве, с его самообладанием и видением площадки. Он всегда находит моменты, слабые места, у него хороший бросок, и он, вероятно, реализовал каждое большинство, в котором когда-либо участвовал, так что у него много опыта в этом», — приводит слова Судзуки официальный сайт НХЛ.