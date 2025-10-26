«У него много опыта в этом». Капитан «Монреаля» — об игре Демидова в большинстве
Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки высказался об игре российского нападающего команды Ивана Демидова в большинстве. В матче «Ванкувер Кэнакс» (4:3) россиянин отметился с голом и двумя передачами. Для Демидова это была вторая игра после его перевода в первую пятерку при реализации большинства.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Петтерссон (Гронек, Гарланд) – 04:42 2:0 Дебраск (Хьюз, Петтерссон) – 26:43 (pp) 2:1 Судзуки (Демидов, Слафковски) – 35:03 (pp) 2:2 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 41:50 (pp) 2:3 Мэтисон (Каррье, Болдюк) – 48:19 2:4 Демидов (Каррье, Капанен) – 51:09 3:4 Гарланд (Петтерссон, Хьюз) – 56:13
«Демидов — отличный игрок в большинстве, с его самообладанием и видением площадки. Он всегда находит моменты, слабые места, у него хороший бросок, и он, вероятно, реализовал каждое большинство, в котором когда-либо участвовал, так что у него много опыта в этом», — приводит слова Судзуки официальный сайт НХЛ.
Комментарии
