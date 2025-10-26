Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Браво, мастер!» Быков назвал выдающимся достижение Кучерова в НХЛ

«Браво, мастер!» Быков назвал выдающимся достижение Кучерова в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о 1000 набранных очках российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в НХЛ. Форвард отметился двумя голевыми передачами в матче с «Анахайм Дакс» (4:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 09:10     1:1 Труба (Терри, Мактавиш) – 24:42     2:1 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 32:19     3:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 34:20     3:2 Пилинг (Джонстон, Хеллесон) – 47:11     3:3 Терри (Готье, Карлссон) – 48:10     4:3 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 56:45 (pp)    

– Выдающийся результат. Браво, мастер! Талант и мастерство Никиты в полной мере используется тренерским штабом, а это способствует как улучшению его персональной статистики, так и общему результату команды. В «Тампе» эффективно построена командная работа.

– Про Кучерова говорят меньше, чем про других, потому что он не самый публичный человек?
– Это его выбор, который надо уважать. Скромность Никиты впечатляет и вызывает большое уважение. Это ещё раз говорит о том, что Кучеров – настоящий командный игрок, – приводит слова Быкова «РБ Спорт».

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymt44Dw
Материалы по теме
Кучеров — гений! Никита набрал 1000-е очко и побил рекорд России в НХЛ
Видео
Кучеров — гений! Никита набрал 1000-е очко и побил рекорд России в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android