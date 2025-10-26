«Браво, мастер!» Быков назвал выдающимся достижение Кучерова в НХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о 1000 набранных очках российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в НХЛ. Форвард отметился двумя голевыми передачами в матче с «Анахайм Дакс» (4:3).

– Выдающийся результат. Браво, мастер! Талант и мастерство Никиты в полной мере используется тренерским штабом, а это способствует как улучшению его персональной статистики, так и общему результату команды. В «Тампе» эффективно построена командная работа.

– Про Кучерова говорят меньше, чем про других, потому что он не самый публичный человек?

– Это его выбор, который надо уважать. Скромность Никиты впечатляет и вызывает большое уважение. Это ещё раз говорит о том, что Кучеров – настоящий командный игрок, – приводит слова Быкова «РБ Спорт».