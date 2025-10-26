Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Металлурга» Разин выложил фото с фигуристками Загитовой и Петросян

Главный тренер «Металлурга» Разин выложил фото с фигуристками Загитовой и Петросян
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» опубликовал фото с фигуристками Алиной Загитовой и Аделией Петросян, а также с тренером Этери Тутберидзе и олимпийским чемпионом в одиночном катании Алексеем Ягудиным.

«Надеюсь когда-нибудь встать в один ряд с этими людьми!» — написал Разин в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Андрея Разина

Фото: Социальные сети Андрея Разина

Фото: Социальные сети Андрея Разина

Напомним, первый этап серии Гран-при России — 2025/2026 по фигурному катанию среди взрослых проходит в Магнитогорске. Победительницей первого этапа Гран-при России стала двукратная чемпионка России, ученица Этери Тутберидзе фигуристка Аделия Петросян. За выступление она получила 223,00 балла. Второе место по итогам двух программ заняла Анна Фролова (206,58). Тройку лидеров замкнула Дина Хуснутдинова (204,76).

Материалы по теме
Защитник «Металлурга» Сиряцкий: Разин совсем не жёсткий, а коммуникабельный и открытый
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android