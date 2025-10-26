Главный тренер «Металлурга» Разин выложил фото с фигуристками Загитовой и Петросян

Главный тренер «Металлурга» опубликовал фото с фигуристками Алиной Загитовой и Аделией Петросян, а также с тренером Этери Тутберидзе и олимпийским чемпионом в одиночном катании Алексеем Ягудиным.

«Надеюсь когда-нибудь встать в один ряд с этими людьми!» — написал Разин в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Андрея Разина

Напомним, первый этап серии Гран-при России — 2025/2026 по фигурному катанию среди взрослых проходит в Магнитогорске. Победительницей первого этапа Гран-при России стала двукратная чемпионка России, ученица Этери Тутберидзе фигуристка Аделия Петросян. За выступление она получила 223,00 балла. Второе место по итогам двух программ заняла Анна Фролова (206,58). Тройку лидеров замкнула Дина Хуснутдинова (204,76).