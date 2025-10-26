Главный арбитр КХЛ объяснил длительную дисквалификацию Дронова за контакт с судьёй

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов объяснил, почему дисциплинарный комитет выписал защитнику «Трактора» Григорию Дронову пятиматчевую дисквалификацию за контакт с линейным судьёй в матче с «Автомобилистом» (3:5).

«Даже не готов комментировать такой момент. Надо спросить у Григория, он ещё в конце начал выговаривать. Мы все участники игры, и, если так такие действия делаешь, хотя бы надо не материться, а извиниться.

Линейный арбитр вбрасывает шайбу в центре, едет на своё рабочее место и останавливается, чтобы красному игроку не помешать принять шайбу. Можно подъехать обнять, но не засаживать кросс-чеком в спину беззащитному судье. Меня расстроило, что не было даже попыток извиниться. Если мы такие вещи будем пропускать и разрешать бить судей — тогда грош цена нам всем», — сказал Анисимов в эфире «КХЛ ТВ».