Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный арбитр КХЛ объяснил длительную дисквалификацию Дронова за контакт с судьёй

Главный арбитр КХЛ объяснил длительную дисквалификацию Дронова за контакт с судьёй
Аудио-версия:
Комментарии

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов объяснил, почему дисциплинарный комитет выписал защитнику «Трактора» Григорию Дронову пятиматчевую дисквалификацию за контакт с линейным судьёй в матче с «Автомобилистом» (3:5).

«Даже не готов комментировать такой момент. Надо спросить у Григория, он ещё в конце начал выговаривать. Мы все участники игры, и, если так такие действия делаешь, хотя бы надо не материться, а извиниться.

Линейный арбитр вбрасывает шайбу в центре, едет на своё рабочее место и останавливается, чтобы красному игроку не помешать принять шайбу. Можно подъехать обнять, но не засаживать кросс-чеком в спину беззащитному судье. Меня расстроило, что не было даже попыток извиниться. Если мы такие вещи будем пропускать и разрешать бить судей — тогда грош цена нам всем», — сказал Анисимов в эфире «КХЛ ТВ».

Паркуй автобус и выиграй PS5!
Паркуй автобус и выиграй PS5!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymw22nd
Материалы по теме
Всё ли в порядке с решением КХЛ по Дронову? Всё-таки на льду главные — игроки, а не судьи
Видео
Всё ли в порядке с решением КХЛ по Дронову? Всё-таки на льду главные — игроки, а не судьи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android