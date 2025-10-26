Скидки
«Счастлив жить в таком месте». Канадский форвард «Шанхая» — о Санкт-Петербурге

Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер высоко отозвался о Санкт-Петербурге. Текущий сезон стал дебютным для канадского хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге. Китайский клуб с этого сезона сменил название и переехал из Мытищ в Санкт-Петербург.

«Я могу сказать – это прекрасный город. Все в мире знают о Санкт-Петербурге, в США и Канаде точно, я рад быть здесь и счастлив, что получил возможность жить в таком месте с богатой историей», – цитирует Вагнера «Советский спорт».

28-летний Остин Вагнер в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл семь матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

