Мичкову не хватает одного буллита до достижения результата Петера Форсберга за «Флайерз»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился победным буллитом в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б). Этот реализованный буллит стал четвёртым для россиянина за «Флайерз».

Мичков вышел на 12-е место в истории франшизы по реализованным буллитам, обойдя Джеймса ван Римсдайка, Моргана Фроста, Ника Казинса и Джеффа Картера. Россиянину осталось реализовать лишь один буллит, чтобы повторить достижение Петера Форсберга за «Филадельфию», который расположился на 11-м месте по этому показателю в истории клуба.

Также в прошедшем матче Мичков записал на свой счёт одну результативную передачу.