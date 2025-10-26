Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мичкову не хватает одного буллита до достижения результата Петера Форсберга за «Флайерз»

Мичкову не хватает одного буллита до достижения результата Петера Форсберга за «Флайерз»
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился победным буллитом в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б). Этот реализованный буллит стал четвёртым для россиянина за «Флайерз».

Мичков вышел на 12-е место в истории франшизы по реализованным буллитам, обойдя Джеймса ван Римсдайка, Моргана Фроста, Ника Казинса и Джеффа Картера. Россиянину осталось реализовать лишь один буллит, чтобы повторить достижение Петера Форсберга за «Филадельфию», который расположился на 11-м месте по этому показателю в истории клуба.

Также в прошедшем матче Мичков записал на свой счёт одну результативную передачу.

Материалы по теме
Видео
Буллит Мичкова принёс «Филадельфии» победу над «Айлендерс», у Цыплакова — гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android